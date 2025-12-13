Группу военных самолетов США заметили около одной из стран

Американская военная авиация активизировала присутствие в воздушном пространстве у побережья Венесуэлы. Данные портала Flightradar24 фиксируют там истребители и самолеты радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на вечер пятницы в районе карибского побережья Венесуэлы находились два палубных истребителя F/A-18F Super Hornet и два самолета РЭБ EA-18G Growler. В течение дня там же работали разведывательный беспилотник MQ-4C Triton и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

На этой неделе в регионе также отмечались полеты стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Он также способен нести ядерное оружие.

Эта активность происходит на фоне резкого обострения риторики и действий США. В конце ноября американский лидер Дональд Трамп призвал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым, что в Каракасе расценили как угрозу применения силы. Администрация США заявляет, что ее операции направлены на борьбу с наркотрафиком, но при этом американские СМИ сообщают о подготовке Вашингтона к возможному свержению правительства Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что США могут захватить несколько танкеров с венесуэльской нефтью в ближайшее время. Вашингтон таким образом намерен усилить давление на президента латиноамериканской страны. Отмечается, что США уже составили список из нескольких кораблей.