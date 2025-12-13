Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 01:43

Группу военных самолетов США заметили около одной из стран

Flightradar24: группа американских военных самолетов кружит у берегов Венесуэлы

Остров Маргарита, Венесуэла Остров Маргарита, Венесуэла Фото: Uwe Kraft/imageBROKER.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американская военная авиация активизировала присутствие в воздушном пространстве у побережья Венесуэлы. Данные портала Flightradar24 фиксируют там истребители и самолеты радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на вечер пятницы в районе карибского побережья Венесуэлы находились два палубных истребителя F/A-18F Super Hornet и два самолета РЭБ EA-18G Growler. В течение дня там же работали разведывательный беспилотник MQ-4C Triton и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

На этой неделе в регионе также отмечались полеты стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Он также способен нести ядерное оружие.

Эта активность происходит на фоне резкого обострения риторики и действий США. В конце ноября американский лидер Дональд Трамп призвал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым, что в Каракасе расценили как угрозу применения силы. Администрация США заявляет, что ее операции направлены на борьбу с наркотрафиком, но при этом американские СМИ сообщают о подготовке Вашингтона к возможному свержению правительства Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что США могут захватить несколько танкеров с венесуэльской нефтью в ближайшее время. Вашингтон таким образом намерен усилить давление на президента латиноамериканской страны. Отмечается, что США уже составили список из нескольких кораблей.

самолеты
США
Венесуэла
патруль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер известный украинский певец
Группу военных самолетов США заметили около одной из стран
Очевидцы рассказали о взрывах в городах Саратовской области
Фицо раскритиковал безразличие Западной Европы к конфликту на Украине
Еще одна страна ввела безвизовый режим с Россией
«Пусти Урсулу в огород»: Захарова высмеяла слова главы ЕК о России
Дед Мороз из Устюга стал «гвоздем» новогоднего концерта в Европе
Побег из СССР, роман с Курниковой, Зал славы: как живет хоккеист Федоров
Фаза Луны сегодня, 13 декабря: бережем здоровье, работаем, держим слово
Температура в Московском регионе значительно снизилась
Мирная жительница пострадала при атаке дрона ВСУ на российский регион
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 декабря 2025 года
Дроны ВС России уничтожили западную технику ВСУ в зоне спецоперации
«Компания скуфов»: Малахов объяснил печаль дочери Киркорова на дне рождения
УЕФА озвучил, сколько выплатит РФС за неучастие в еврокубках
Пожар вспыхнул в одном из древнейших монастырей России
Приметы 13 декабря — Андрей Первозванный: гадаем на суженого
Взлет и забвение Николая Рыбникова: чем прославился, как выглядит могила
В Париже отменили совещания по украинскому вопросу
Ученые озвучили, как «инопланетный корабль» будет сближаться с Землей
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.