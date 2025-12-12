Стало известно о новых планах США против танкеров с венесуэльской нефтью

США могут захватить еще несколько танкеров с венесуэльской нефтью в ближайшее время, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Там пояснили, что Вашингтон таким образом намерен усилить давление на президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро. Отмечается, что США уже составили список из нескольких кораблей.

США готовятся перехватить еще несколько кораблей, перевозящих венесуэльскую нефть, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.

До этого глава Белого дома подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.