Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 09:37

Стало известно о новых планах США против танкеров с венесуэльской нефтью

Reuters: США могут захватить еще несколько танкеров с венесуэльской нефтью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США могут захватить еще несколько танкеров с венесуэльской нефтью в ближайшее время, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Там пояснили, что Вашингтон таким образом намерен усилить давление на президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро. Отмечается, что США уже составили список из нескольких кораблей.

США готовятся перехватить еще несколько кораблей, перевозящих венесуэльскую нефть, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.

До этого глава Белого дома подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.

США
танкеры
Венесуэла
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбой зафиксирован в работе крупного российского оператора связи
Директор Дома русского зарубежья рассказал об интересном экспонате
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.