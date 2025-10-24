Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 16:56

Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев

США нанесли удар по кораблю наркоторговцев в Карибском море

Пентагон, США, округ Колумбия Пентагон, США, округ Колумбия Фото: Shutterstock/FOTODOM

США нанесли удар по лодке наркоторговцев, занимающихся контрабандой наркотиков в Карибском море, заявил в соцсети Х глава Пентагона Пит Хегсет. В военном ведомстве добавили, что в результате удара было убито шесть предполагаемых «наркотеррористов».

Ночью, по указанию президента [Дональда] Трампа, военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по судну, управляемому «Трен де Арагуа», признанной террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков в Карибском море, — отчитался Хегсет.

США неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, на которых якобы перевозились запрещенные вещества. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью.

Ранее Венесуэла призвала Совбез ООН признать атаки США в Карибском море незаконными. Постпред республики в международной организации Самуэль Монкада передал членам СБ письмо по этому вопросу. 14 октября военные совершили атаку против гражданских лиц, которые находились на борту корабля. В результате нападения погибли 27 человек. Монкада также отверг заявления Вашингтона о том, что военные операции проводятся для борьбы с наркотрафиком.

