Венесуэла пожаловалась в Совбез ООН из-за атак США в Карибском море Венесуэла призвала Совбез ООН признать атаки США в Карибском море незаконными

Венесуэла призвала Совбез ООН признать атаки США в Карибском море незаконными, сообщило агентство Reuters. Постпред республики в международной организации Самуэль Монкада передал членам СБ письмо по этому вопросу.

Как отметил Монкада, 14 октября американские военные совершили атаку против гражданских лиц, которые находились на борту корабля в Карибском море. Он добавил, что в результате этого погибли 27 человек. Монкада также отверг заявления Вашингтона о том, что военные операции проводятся для борьбы с наркотрафиком.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американские силы специального назначения провели учения с применением боевых вертолетов вблизи венесуэльского побережья. Маневры с задействованием транспортных MH-60 Black Hawk и ударных MH-6 Little Bird состоялись в Карибском море на расстоянии менее 145 километров от территориальных вод государства.