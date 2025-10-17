Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:01

Венесуэла пожаловалась в Совбез ООН из-за атак США в Карибском море

Венесуэла призвала Совбез ООН признать атаки США в Карибском море незаконными

ВМС США ВМС США Фото: Mc2 Jack D. Aistrup/U.S. Navy/Global Look Press

Венесуэла призвала Совбез ООН признать атаки США в Карибском море незаконными, сообщило агентство Reuters. Постпред республики в международной организации Самуэль Монкада передал членам СБ письмо по этому вопросу.

Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой признать незаконными удары США по судам у берегов страны и выступить с заявлением в поддержку суверенитета республики, — говорится в сообщении.

Как отметил Монкада, 14 октября американские военные совершили атаку против гражданских лиц, которые находились на борту корабля в Карибском море. Он добавил, что в результате этого погибли 27 человек. Монкада также отверг заявления Вашингтона о том, что военные операции проводятся для борьбы с наркотрафиком.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американские силы специального назначения провели учения с применением боевых вертолетов вблизи венесуэльского побережья. Маневры с задействованием транспортных MH-60 Black Hawk и ударных MH-6 Little Bird состоялись в Карибском море на расстоянии менее 145 километров от территориальных вод государства.

Венесуэла
США
ООН
атаки
Карибское море
