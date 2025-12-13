Японская экономика понесла значительные убытки из-за дипломатического шага России, пишет китайский портал NetEase. Речь идет об указе президента РФ Владимира Путина о введении безвизового режима для граждан Китая.

По мнению авторов материала, это решение стало ответом на политику Токио, в частности на курс премьер-министра Санаэ Такаити на милитаризацию. Эти решения вызвали недовольство как в Москве, так и в Пекине.

После введения безвиза китайские туристы массово начали перенаправлять свои поездки из Японии в Россию, что привело к падению спроса на туры в Страну восходящего солнца. В результате, по оценкам экспертов, которые приводит издание, японская экономика потеряла 1,79 трлн иен (более 1 трлн рублей).

На фоне обострения отношений хитроумные шахматы Путина привели к тому, что Япония потеряла 1,79 трлн иен, — констатируют журналисты NetEase в своем материале.

Ранее сообщалось, что отмена визового режима между Россией и Китаем вызвала резкий рост интереса китайских граждан к путешествиям в РФ. По словам эксперта по туризму Вэй Чанжэня, наибольшей популярностью традиционно пользуются Москва, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока. При этом такая мера будет способствовать развитию туристической отрасли.