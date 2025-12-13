Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 03:05

«Хитроумные шахматы» Путина лишили японскую экономику колоссальных сумм

NetEase: экономика Японии потеряла 1,79 трлн иен из-за решения Путина о безвизе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Японская экономика понесла значительные убытки из-за дипломатического шага России, пишет китайский портал NetEase. Речь идет об указе президента РФ Владимира Путина о введении безвизового режима для граждан Китая.

По мнению авторов материала, это решение стало ответом на политику Токио, в частности на курс премьер-министра Санаэ Такаити на милитаризацию. Эти решения вызвали недовольство как в Москве, так и в Пекине.

После введения безвиза китайские туристы массово начали перенаправлять свои поездки из Японии в Россию, что привело к падению спроса на туры в Страну восходящего солнца. В результате, по оценкам экспертов, которые приводит издание, японская экономика потеряла 1,79 трлн иен (более 1 трлн рублей).

На фоне обострения отношений хитроумные шахматы Путина привели к тому, что Япония потеряла 1,79 трлн иен, — констатируют журналисты NetEase в своем материале.

Ранее сообщалось, что отмена визового режима между Россией и Китаем вызвала резкий рост интереса китайских граждан к путешествиям в РФ. По словам эксперта по туризму Вэй Чанжэня, наибольшей популярностью традиционно пользуются Москва, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока. При этом такая мера будет способствовать развитию туристической отрасли.

Владимир Путин
безвиз
Япония
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Есть погибший»: в Саратове раскрыли последствия атаки ВСУ
Трамп поразил заявлением об Овальном кабинете
«Хитроумные шахматы» Путина лишили японскую экономику колоссальных сумм
Фон дер Ляйен в истерике: США решили развалить ЕС, что будет делать Россия
В ОП объяснили, могут ли сотрудников заставить работать в Новый год
Роскосмос рассказал, когда можно увидеть разноцветный звездный дождь
Сингапурский бармен стащил с работы 88 бутылок элитного алкоголя
МИД России прокомментировал потерю Северска Украиной
«Мы много сделали»: Трамп подвел промежуточный итог своей работы по Украине
Назван максимальный размер больничного для родителей в 2026 году
Российский боксер забрал титул регулярного чемпиона мира WBA
ЕС нашел лазейку, чтобы украсть активы РФ: что Москва реквизирует в ответ
От древних руин до бескрайних пустынь: исследуем магию и красоту Иордании
Умер известный украинский певец
Группу военных самолетов США заметили около одной из стран
Очевидцы рассказали о взрывах в городах Саратовской области
Фицо раскритиковал безразличие Западной Европы к конфликту на Украине
Еще одна страна ввела безвизовый режим с Россией
«Пусти Урсулу в огород»: Захарова высмеяла слова главы ЕК о России
Дед Мороз из Устюга стал гвоздем новогоднего концерта в Европе
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.