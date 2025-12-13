США конфисковали военный груз с направлявшегося в Иран судна WSJ: спецназ США конфисковал с направлявшегося из КНР в Иран судна военный груз

Американский спецназ в ноябре перехватил и досмотрел в Индийском океане грузовое судно, следовавшее из Китая в Иран. С корабля был изъят груз, который, по утверждению США, предназначался для иранской военной программы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В прошлом месяце группа спецназа США поднялась на борт корабля в Индийском океане и изъяла предметы военного назначения, направлявшиеся в Иран из Китая, — пишет издание.

Операция была проведена в сотнях миль от побережья Шри-Ланки. После изъятия груза судну позволили продолжить путь.

По данным источников, груз состоял из товаров двойного назначения, которые якобы могут использоваться в военных целях, в том числе в ракетной программе Ирана. Разведданные указывали, что получателями являются иранские компании, занимающиеся закупкой компонентов для оборонного сектора.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, уточнив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.