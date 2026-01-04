«Так себе»: ветераны «Альфы» оценили действия спецназа США в Венесуэле Ветеран «Альфы» Сенин не нашел в действиях ВС США в Венесуэле профессионализма

Российские ветераны спецназа «Альфа» в интервью Daily Storm раскритиковали уровень проведения американской операции по задержанию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. По их мнению, в действиях подразделения «Дельта» не было ничего выдающегося.

Военные специалисты отметили, что операция была проведена без какого-либо серьезного сопротивления. Все ключевые объекты обороны и инфраструктура были подавлены заранее.

То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь, — пояснил ветеран группы «Альфа» Игорь Сенин.

Спецназовцы заявили, что для российских бойцов подобная задача, например захват президента Украины Владимира Зеленского, была бы технически простой. Однако они подчеркнули, что Россия действует в правовом поле и не станет совершать такие акции, поскольку украинский лидер необходим для потенциальных переговоров.

Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин признался, что хотел бы встретиться с американским спецназом в ходе какой-нибудь операции. По его словам, россияне никогда не проверяли профессионализм заокеанских коллег в реальной ситуации.

Ранее бывший офицер морской пехоты США и военный корреспондент Джон Марк Дуган отметил, что похищение президента Венесуэлы является фатальной ошибкой. По его мнению, это действие подрывает устои международной системы. Эксперт пояснил, что США, заявив о праве захватить действующего иностранного лидера для суда, переступили критическую черту.