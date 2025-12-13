Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 03:11

Трамп поразил заявлением об Овальном кабинете

Трамп назвал Овальный кабинет самым важным офисом в мире

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с ветеранами хоккея назвал Овальный кабинет важнейшим офисом в мире. Заявление прозвучало во время общения с легендарными олимпийскими чемпионами 1980 года.

Все, кто приходит сюда <…> говорят: «Вау, Овальный кабинет, самый, самый важный кабинет в мире, даже близко [ничего] не стоит,сказал Трамп.

Ранее американский президент отметил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить все боевые действия в течение суток. По словам главы Белого дома, он провел «очень хороший разговор» с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и главой правительства Камбоджи Хун Манетом.

Позже Трамп указал, что общая заинтересованность в сокращении ядерных вооружений есть у США, России и Китая. Он подтвердил, что вопросы денуклеаризации стали частью диалога как с Москвой, так и с Пекином.

Также Трамп обратил внимание, что продолжение затянувшегося украинского кризиса чревато третьей мировой войной. Он добавил, что пока происходящие в Восточной Европе события не отражаются на США, но все может измениться, передает Белый дом.

