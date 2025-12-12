Трамп появился в игре Minecraft

Официальный аккаунт Белого дома в социальной сети X опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в стилизованном образе персонажа из популярной видеоигры Minecraft. Политика назвали лучшим другом геймеров: благодаря утвержденным Трампом льготам американские разработчики видеоигр стали выпускать больше продуктов, пользуясь кредитами на исследования.

Самый прогеймерский президент Америки, — гласит подпись к изображению.

Ранее Белый дом присвоил газете The Washington Post звание «медиапреступника недели» и поместил ее на виртуальную доску позора. Причиной послужила публикация, в которой утверждалось, что глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ о «добивании» выживших после ударов США по судам с наркоторговцами в Карибском море. В официальном заявлении Белого дома отмечается, что газета опубликовала эти утверждения в попытке дискредитировать американских военных.

До этого Трамп заявил, что прошел когнитивный тест с отличной оценкой. На борту президентского самолета американский лидер пошутил перед журналистами, что те не смогли бы справиться так же хорошо, как он.