Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора

Белый дом присвоил газете The Washington Post звание «медиапреступника недели», соответствующую новость разместили на сайте. Причиной послужила публикация, в которой утверждалось, что глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ о «добивании» выживших после ударов США по судам с наркоторговцами в Карибском море.

По данным газеты, после первой атаки, совершенной в начале сентября у берегов Венесуэлы, командующим было приказано нанести второй удар с целью уничтожения выживших. Именно за распространение этого неподтвержденного утверждения издание было удостоено порицания со стороны администрации президента. Как Белый дом, так и сам Пентагон резко раскритиковали материал, назвав его ложью.

В официальном заявлении Белого дома отмечается, что газета опубликовала эти утверждения в попытке дискредитировать американских военных и разжечь антиамериканские настроения, подчеркнув, что подобные удары соответствуют законам ведения войны. До этого Белый дом внес в «виртуальный зал позора»такие издания, как CBS News, Boston Globe и британскую газету Independent, их всех обвиняли в искажении заявлений президента.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия хочет кардинально реформировать Верховный суд США, взяв его под свой полный контроль, если придет к власти. По его мнению, демократы намерены отменить так называемый филибастер в сенате — практику, которая позволяет парламентскому меньшинству блокировать принятие законопроектов.