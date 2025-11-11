Би-би-си склеила Трампа: западные СМИ превратились в конвейер фейков

Гендиректор британской Би-би-си объявил о своей отставке после скандала с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа в январе 2021 года. Следом о своем уходе с поста объявила руководитель новостного вещания корпорации. Причиной отставок стало расследование газеты The Daily Telegraph, выявившей манипуляцию в монтаже видеосюжета с выступлением главы Белого дома. О подробностях крупнейшего за последнее время скандала в западных СМИ читайте в материале NEWS.ru.

Как Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа

Генеральный директор британской вещательной корпорации Би-би-си Тим Дэйви объявил о своей отставке после разразившегося скандала вокруг сюжета, посвященного президенту США Дональду Трампу.

Газета The Daily Telegraph уличила коллег в манипуляции с записью выступления американского лидера. В октябре прошлого года журналисты Би-би-си смонтировали видео из разных частей речи Трампа, произнесенной им в январе 2021 года по поводу захвата его сторонниками Конгресса США. В результате у зрителя создалось впечатление, что политик прямо призывал к штурму парламента. Однако в действительности речь шла о мирном выражении гражданской позиции.

Дэйви объяснил свое решение об отставке в официальном письме, опубликованном на сайте корпорации.

«Я хотел сообщить вам, что принял решение покинуть Би-би-си после 20 лет работы. Это всецело мое собственное решение, и я остаюсь глубоко признательным председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего срока, включая последние дни», — заявил медиаменеджер.

Вслед за Дэйви покинула свой пост и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс.

Как фальсификацию Би-би-си оценили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью The Telegraph назвала Би-би-си фейковым СМИ. Она подчеркнула, что британская телерадиокорпорация исказила суть речи Трампа накануне штурма Капитолия в январе 2021 года, создав впечатление, что глава Белого дома поощрял беспорядки.

«Этот намеренно лживый, выборочно отредактированный ролик Би-би-си является еще одним доказательством того, что это полностью, на 100%, фейковое СМИ», — подчеркнула Ливитт.

Также она добавила, что Би-би-си распространяет ложь о деятельности американского президента. По словам Ливитт, к медиакорпорации есть много вопросов, на которые предстоит ответить ее руководителям.

Как на скандал с Би-би-си отреагировали в России

Би-би-си неоднократно публиковала ложную информацию и участвовала в создании фейков, включая события в Буче, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отставку Дэйви.

«На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же „отредактировала“, а на самом деле информационно сфабриковала именно Би-би-си. Также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные вбросы про Скрипалей и многое другое», — перечислила Захарова.

Почему западным СМИ сегодня нет никакого доверия

Журналистов трудно уличить в намеренной лжи, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Однако в данном случае удалось доказать, что авторы сообщений знали о ложности предоставленной информации, так как им были доступны слова Трампа, опровергающие их утверждения. Это позволило устроить скандал и добиться увольнений, что, впрочем, не всегда возможно в борьбе с крупными СМИ», — пояснил парламентарий.

Отставка Дэйви и Тернесс из-за скандала с фальсификацией речи Трампа вряд ли решит проблему дискредитированного массмедиа, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X. По его мнению, новые сотрудники не будут кардинально менять редакционную политику корпорации.

«А будут ли следующие руководители Би-би-си хоть немногим лучше? <…> Новое руководство может просто постараться, чтобы не попасться на слишком очевидных искажениях правды. Надеюсь, я ошибаюсь», — написал Дмитриев.

Доверия западным мейнстримным СМИ нет уже очень давно, подчеркнул доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Он напомнил, что когда-то Би-би-си являлась мерилом качества для российских изданий.

«Би-би-си считалась самым профессиональным, самым адекватным СМИ не только в России, но и в других странах. Но мы видим, что западные средства массовой информации, пользуясь доверием к ним, стали заниматься либо публикацией фейков, либо непроверенных данных, как это было, например, во время „арабской весны“, когда они передавали данные, основанные на точках зрения каких-нибудь местных активистов. Специально ли они это делали, чтобы соврать, или просто хотели получить журналистский эксклюзив — это уже дело десятое. Но факт остается фактом: доверия им после этого никакого», — сказал политолог NEWS.ru.

Как западная пресса превратилась в фабрику фейков

Руководство Евросоюза и ряд глав этих стран поставили задачу европейским журналистам не допускать правдивой информации из России, из нынешней администрации США, уверен депутат Госдумы Николай Будуев.

«И они работают в этом направлении. В основном они реально превратились в индустрию фейков. Однако обобщать все зарубежные СМИ, как это делает Запад в отношении наших, не совсем корректно. Существует множество журналистов и редакций, старающихся придерживаться высоких стандартов честности и качества информации. Тем не менее они оказались во власти тех, кто сейчас лжет по любому поводу и вопросу, особенно когда это касается России. Посмотрите, как сложно нашим журналистам работать с западными коллегами», — сказал депутат в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, многие из них запуганы властями, а кто-то находится под воздействием авторитета коллег из более крупных изданий.

