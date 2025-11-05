Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 20:30

Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США

Политолог Мирзаян: избрание Мамдани мэром Нью-Йорка усугубит политический кризис

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: imago-images.de/Global Look Press

Избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка приведет к тому, что в США усугубится раскол между республиканцами и демократами, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, в Америке может начаться серьезный политический кризис.

В связи с избранием Мамдани вся американская система может пойти вразнос, и в США может начаться серьезный политический кризис. Мы получаем две радикальные силы: правых республиканцев-трампистов и левых демократов-мамданистов, которые будут сосуществовать в стране, ненавидя друг друга и вставляя палки в колеса системе, — считает Мирзаян.

Теперь левые демократы будут брать больше власти в Демократической партии, оттесняя центристов от руководства, предположил эксперт.

Американская система так построена, что может функционировать только через сотрудничество двух партий, а сейчас сотрудничества не будет. Противостояние с Дональдом Трампом у Мамдани будет однозначно, — заключил аналитик.

34-летний мусульманин с индийскими корнями Мамдани стал самым молодым мэром Нью-Йорка с 1892 года. Позиционирующий себя как социалист, он пообещал противодействовать политике президента США Дональда Трампа и приложить все усилия для искоренения коррупции.

США
Нью-Йорк
Дональд Трамп
мэргорода
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия ответит США «ядеркой»? Срок испытаний, ошибка Трампа
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SMAMAN и Мизулиной
Путин заявил о попытках пошатнуть единство в России из-за рубежа
Кремль не назвал сроков для анализа по ядерным испытаниям
Захарова назвала задержанного в Эстонии Беседина жертвой «охоты на ведьм»
Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди
В Кремле заявили, что меры России по безопасности оказались оправданными
Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США
Песков намекнул на нежелание США выстраивать внятный диалог
Песков рассказал о роли России в гонке вооружений
В Кремле отреагировали на пуск ракеты Minutеman III
В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ
Жителям Киева предрекли эвакуацию зимой
«Не терпит двойных трактовок»: в Кремле сделали заявление о позиции Путина
В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России
Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется
НАТО может усилить военное присутствие на востоке
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.