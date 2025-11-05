Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США

Избрание Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка приведет к тому, что в США усугубится раскол между республиканцами и демократами, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его мнению, в Америке может начаться серьезный политический кризис.

В связи с избранием Мамдани вся американская система может пойти вразнос, и в США может начаться серьезный политический кризис. Мы получаем две радикальные силы: правых республиканцев-трампистов и левых демократов-мамданистов, которые будут сосуществовать в стране, ненавидя друг друга и вставляя палки в колеса системе, — считает Мирзаян.

Теперь левые демократы будут брать больше власти в Демократической партии, оттесняя центристов от руководства, предположил эксперт.

Американская система так построена, что может функционировать только через сотрудничество двух партий, а сейчас сотрудничества не будет. Противостояние с Дональдом Трампом у Мамдани будет однозначно, — заключил аналитик.

34-летний мусульманин с индийскими корнями Мамдани стал самым молодым мэром Нью-Йорка с 1892 года. Позиционирующий себя как социалист, он пообещал противодействовать политике президента США Дональда Трампа и приложить все усилия для искоренения коррупции.