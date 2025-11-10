Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 06:52

«Другие будут лучше?»: РФПИ дало оценку отставке руководителей BBC

Дмитриев предположил, что новое руководство BBC не будет лучше предыдущего

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отставка генерального директора BBC Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тернесс из-за скандала с фальсификацией речи президента США Дональда Трампа вряд ли решит проблему завравшегося СМИ, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X. Он предположил, что новые сотрудники не будут кардинально менять редакционную политику корпорации.

А будут ли следующие руководители BBC хоть немногим лучше? BBC по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем. Новое руководство может просто получше постараться, чтобы не попасться на слишком очевидных искажениях правды. Надеюсь, я ошибаюсь, — написал Дмитриев.

Отставка руководителей последовала за публикацией расследования Telegraph о монтаже речи Трампа, создававшем ложное впечатление о его призывах к штурму Капитолия. После этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила BBC в распространении фейковой информации.

Перед отставкой Дэйви заявил, что причиной его ухода стали текущие дискуссии вокруг новостной службы. Он признал, что были допущены ошибки и именно он должен нести за них ответственность. Председатель совета управляющих Самир Шан указал, что это «грустный день для BBC».

