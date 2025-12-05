Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке Minecraft В Роскомнадзоре опровергли сообщения о блокировке игры Minecraft

Информация о блокировке популярной игры Minecraft не соответствует действительности, сообщили в Роскомнадзоре. В некоторых Telegram-каналах недавно распространилась информация о том, что Minecraft якобы включили в список запрещенных игр, передает ТАСС.

Роскомнадзор сообщает, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы «внесли в перечень запрещенных», — говорится в сообщении.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение о блокировке интернет-ресурса, который содержал инструкции по уклонению от службы в армии. Иск был подан Замоскворецкой межрайонной прокуратурой, выявившей пропагандистскую направленность ресурса. Решение о признании информации запрещенной к распространению было принято в отсутствие ответчика.

До этого Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp в России из-за нарушений законодательства. По информации ведомства, мессенджер используется для координации террористических актов и мошеннических схем. В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничения будут вводиться поэтапно, и предложили пользователям перейти на отечественные сервисы.