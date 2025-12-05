Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва

Замоскворецкий районный суд Москвы заблокировал интернет-ресурс, содержавший инструкции по уклонению от службы в армии с помощью симуляции психических расстройств. Как следует из судебного решения, сайт распространял информацию о том, как «не попасть в армию», вводя пользователей в заблуждение и пропагандируя уклонение от призыва, передает ТАСС.

Фактически, лиц призывного возраста учат уклоняться от призыва на военную службу на основании несуществующей болезни психического расстройства, — сказано в материалах суда.

Иск был подан Замоскворецкой межрайонной прокуратурой, которая установила, что ресурс имел свободный доступ и пропагандистскую направленность. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, и решение о признании информации запрещенной к распространению на территории России было принято в его отсутствие.

Ранее Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp на территории России из-за невыполнения требований законодательства. По данным ведомства, мессенджер используется для организации терактов и мошенничества. В Роскомнадзоре также отметили, что ограничения вводятся последовательно, и посоветовали пользователям переходить на национальные сервисы.