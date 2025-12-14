Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 00:12

Обнародована повестка переговоров премьера Британии и главы ЕК

Премьер Британии Стармер и глава ЕК фон дер Ляйен обсудили судьбу активов РФ

Кир Стармер
Центральными темами телефонных переговоров между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стали работа над американским мирным планом для Украины и вопрос использования замороженных российских активов, сообщили в канцелярии британского политика. В ходе беседы стороны сосредоточились на координации усилий по урегулированию конфликта и согласовали принципиальную позицию по долгосрочной поддержке Киева.

Сейчас настал критически важный момент для будущего Украины. <…> Они также обсудили прогресс по вопросу мобилизации замороженных российских суверенных активов,говорится в сообщении правительства.

Переговоры между политиками состоялись в преддверии саммита стран — членов Еврокомиссии, который состоится 18–19 декабря. Участники форума должны одобрить конфискацию замороженных российских активов на сумму около €210 млрд. Этому может помешать позиция Бельгии, где заблокирована большая часть активов, требующая от ЕС гарантий компенсации возможных финансовых потерь.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. По его мнению, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
активы
Россия
