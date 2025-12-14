Космонавту на МКС устроили сладкий сюрприз в честь профессионального юбилея

Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Сергей Кудь-Сверчков Сергей Кудь-Сверчков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Специальный корреспондент ТАСС космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что экипаж Международной космической станции (МКС) на орбите отметил его личное достижение. Коллеги приготовили ему торт.

Сюрприз был приурочен к приятной дате — юбиляр в космосе налетал суммарно 200 дней. Кудь-Сверчков признал, что по сравнению с более опытными коллегами, это не рекордный срок. Но ему было приятно, что коллектив поздравил с этой датой.

В честь праздника коллеги изготовили торт из того, что было под рукой, из стандартных продуктов космического рациона. В десерте не оказалась ни одного ингредиента, доставленного с Земли. Самодельный торт разделили между всеми членами международного экипажа и съели.

Торт ручной работы и сделан исключительно из продуктов рационов питания: кексов, сублимированного творога, сублимированной клубники и мини-шоколадок, — сказал космонавт.

Ранее Кудь-Сверчков говорил, что все медицинские эксперименты, проводимые на Международной космической станции, вносят важный вклад в изучение физиологии человека. По его уточнению, собираемые данные способствуют последующему развитию медицинских технологий и улучшению методов терапии различных заболеваний.

