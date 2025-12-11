Завораживающие пейзажи Марса попали на фото NASA

NASA показало новый снимок с Марса, выполненный в рамках миссии Perseverance одноименным марсоходом. На кадрах, опубликованных предпринимателем Илоном Маском в соцсети X, видны безжизненные пейзажи планеты.

Отмечается, что фото сделали 2 декабря при помощи левой камеры марсохода, расположенной высоко на матче устройства. Кадр был удостоен звания «Изображение недели» — за снимок проголосовала большая часть публики.

Ранее NASA сообщило о потере связи с орбитальной станцией MAVEN, изучающей атмосферу Марса. В организации уточняли, что специалисты пытались восстановить контакт с аппаратом, который перестал выходить на связь 6 декабря. По данным американского космического агентства, связь со станцией была потеряна после ее выхода из-за «темной стороны» Красной планеты. При этом телеметрия, полученная непосредственно перед этим событием, указывала на штатную работу всех систем.

Ранее сообщалось, что у космического объекта 3I/ATLAS, который также называют инопланетным кораблем, нашли защитный луч. Ученый из Гарвардского университета Ави Леб отметил, что луч может использоваться для расчистки пути.