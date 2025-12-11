Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 20:38

Завораживающие пейзажи Марса попали на фото NASA

NASA опубликовало новый снимок с поверхности Марса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

NASA показало новый снимок с Марса, выполненный в рамках миссии Perseverance одноименным марсоходом. На кадрах, опубликованных предпринимателем Илоном Маском в соцсети X, видны безжизненные пейзажи планеты.

Отмечается, что фото сделали 2 декабря при помощи левой камеры марсохода, расположенной высоко на матче устройства. Кадр был удостоен звания «Изображение недели» — за снимок проголосовала большая часть публики.

Ранее NASA сообщило о потере связи с орбитальной станцией MAVEN, изучающей атмосферу Марса. В организации уточняли, что специалисты пытались восстановить контакт с аппаратом, который перестал выходить на связь 6 декабря. По данным американского космического агентства, связь со станцией была потеряна после ее выхода из-за «темной стороны» Красной планеты. При этом телеметрия, полученная непосредственно перед этим событием, указывала на штатную работу всех систем.

Ранее сообщалось, что у космического объекта 3I/ATLAS, который также называют инопланетным кораблем, нашли защитный луч. Ученый из Гарвардского университета Ави Леб отметил, что луч может использоваться для расчистки пути.

NASA
Марс
Илон Маск
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине пообещали расплату за атаки на танкеры в Черном море
Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
Коммунальная авария «похоронила» легковушки в российском городе
В Белом доме рассказали о работе по мирному урегулированию на Украине
Десятки младенцев пострадали от детской смеси в США
Укравший почти миллиард рублей чиновник остался в тюрьме без рубашки
Пожилой музыкант объехал всю зону СВО и дал 200 концертов
Захарова предупредила ЕС о последствиях конфискации российских активов
Иностранца задержали в Сингапуре за домогательства к ребенку
Футбольные фанаты сожгли стадион из-за вылета команды из премьер-лиги
В Москве появился памятник легендарному режиссеру
Долина разрыдалась на сцене после концерта в Наро-Фоминске
ФАБ сложила пятиэтажную базу ВСУ как карточный домик
Российские лыжники выступят на Кубке мира в Давосе: это шанс попасть на ОИ?
В США набирает силу крупнейшая в истории Starbucks забастовка
Мужчина умер, сорвавшись с зиплайна
Известных блогеров с Украины депортировали из США
В чем встречать Лошадь: как одеться на Новый год, чтобы он был удачным
В Евросоюзе решили судьбу нового финансового транша для Украины
ФСБ вышла на уральского медика через 15 минут после поиска шеврона «Азова»
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.