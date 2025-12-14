Самое дорогое в мире лекарство не помогло болеющему мальчику из Петербурга

Самый дорогой лекарственный препарат в мире не принес ожидаемого улучшения шестилетнему жителю Санкт-Петербурга, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА). Средства на приобретение «Золгенсмы» стоимостью около $2 млн (159 млн рублей) в 2021 году собирали всем миром, пишет «Фонтанка».

История Матвея Куликовского получила широкий общественный резонанс. В сборе средств активное участие принимал его 12-летний брат Артем, который в костюме медвежонка раздавал листовки в центре города, обращаясь к помощи горожан.

После введения однократной дозы генной терапии «Золгенсма» у мальчика сначала отмечался небольшой прогресс. Однако вскоре его состояние резко осложнилось. По словам матери ребенка Анны, после инфузии мальчик тяжело заболел, попал в реанимацию и получал противовирусные препараты.

В настоящее время состояние Матвея остается крайне тяжелым. Шестилетний ребенок не держит голову, не сидит самостоятельно и питается через гастростому. Его вес составляет немногим более 10 килограммов. Случай вызвал вопросы о сложности лечения СМА и возможных рисках терапии.

