Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 16:23

Российские врачи инновационным методом спасли истекающего кровью пациента

В Башкирии врачи спасли язык пациента с помощью прокола артериии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Башкирские медики остановили кровоизлияние на боковой поверхности языка при помощи прокалывании артерии, передает Telegram-канал Минздрава России. Пациент поступил к врачам после эпилептического приступа.

При помощи передовой методики эндоваскулярной эмболизации сосудов языка врачи прокололи артерию и ввели в нее катетер. Затем медики «закупорили» источник кровотечения при помощи специальных материалов.

Этот инновационный и крайне сложный медицинский прецедент открыл новую страницу в развитии рентгенохирургических технологий региона, — пояснили в Минздраве России.

Ранее внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус сообщил, что в России существует возможность лечить ВИЧ одной инъекцией раз в полгода. По его словам, способ заменяет схему с «горстью таблеток». Специалист уточнил, что подобный подход является лишь началом в лечении больных. Мазус также сообщил, что в России на учете по ВИЧ состоят 920 тыс. человек. По его словам, эпидемический процесс остается под стабильным контролем, а динамика продолжает снижаться, в том числе по смертности.

Башкирия
Минздрав
пациенты
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Критика из-за худобы, два развода, гонорар на НГ: как живет Полина Гагарина
Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России
Популярный блогер-миллионник получил гражданство России
Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда
Лыжник Коростелев получил шанс на участие в Олимпиаде
Эстонский депутат сделал важный шаг в протест курсу русофобии
Экологическая повестка Греты Тунберг превратилась для нее в судебную
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря
Россиян попросили не покупать заранее некоторые продукты на новогодний стол
В Астрахани ищут участника конфликта, в котором избили тренера
Европейский политик призвал восстановить отношения с Россией
Пленный украинец раскрыл, на что шло командование ВСУ под Северском
«От греха подальше»: в ГД ответили на русофобские рекомендации Евросоюза
«Но вот тряпки!»: Айза пришла в недоумение от трат Собчак на одежду
«Столько лицемерия в жизни не видели»: Фицо о Западе и мире на Украине
Сообщение о минировании поезда из Киева заставило поволноваться молдаван
В постпредстве США раскрыли, куда «сливается» 70% бюджета ООН
Российская лыжница завоевала квоту на участие в олимпийском спринте
Лукашенко объявил о помиловании 123 осужденных из разных стран
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.