Российские врачи инновационным методом спасли истекающего кровью пациента

Башкирские медики остановили кровоизлияние на боковой поверхности языка при помощи прокалывании артерии, передает Telegram-канал Минздрава России. Пациент поступил к врачам после эпилептического приступа.

При помощи передовой методики эндоваскулярной эмболизации сосудов языка врачи прокололи артерию и ввели в нее катетер. Затем медики «закупорили» источник кровотечения при помощи специальных материалов.

Этот инновационный и крайне сложный медицинский прецедент открыл новую страницу в развитии рентгенохирургических технологий региона, — пояснили в Минздраве России.

