Раскрыта реальная статистика по ВИЧ-инфицированным в России Минздрав: в России на учете по ВИЧ состоят 920 тысяч человек

В России на учете по ВИЧ состоят 920 тыс. человек, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус на пресс-конференции «ВИЧ: знание против страха». По его словам, эпидемический процесс остается под стабильным контролем, а динамика продолжает снижаться, в том числе по смертности, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня на учете состоят 920 тыс. больных ВИЧ-инфекцией, — отметил Мазус.

Инфекционист уточнил, что в статистику вошли данные новых регионов, где ведется усиленный мониторинг и контроль ситуации. По словам специалиста, пациенты обеспечены всем объемом антиретровирусных препаратов, обновлена лабораторная база, проводятся исследования на антитела, вирусную нагрузку и иммунный статус.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что каждый третий россиянин (а именно 37% от населения всей страны) в 2024 году прошел обследование на наличие ВИЧ-инфекции. Он также отметил, что охват антиретровирусной терапией достиг 90,5% среди пациентов с ВИЧ и превысил целевые показатели государственного плана.