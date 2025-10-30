Россиянам озвучили, кто в 2026 году будет получать выше 200 тысяч рублей

В следующем году россияне, которые заняты в информационных технологиях, здравоохранении, финансовом секторе и добыче полезных ископаемых, будут получать зарплату более 200 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» экономист Илья Мосягин. В этот список также вошли сотрудники сферы страхования и производств табачных изделий.

В первую очередь рост зарплаты до обозначенного уровня вероятен в сфере информационных технологий, что связано с экспонентным спросом на специалистов в области искусственного интеллекта, анализа больших данных и кибербезопасности, — сообщил собеседник.

Кроме того, по мнению экономиста, большой потенциал имеет отрасль здравоохранения, в частности телемедицина, биоинформатика и персонализированная медицина. Мосягин добавил, что повышению зарплат будут способствовать три основных фактора. Во-первых, рост минимального размера оплаты труда, во-вторых, дефицит узкоспециализированных кадров, которых приходится удерживать. Наконец, по словам собеседника, свою лепту в повышение зарплат внесет цифровизация всех секторов экономики.