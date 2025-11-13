В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт В указе Зеленского о санкциях Миндич назван гражданином Израиля

Украинские бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман в санкционном указе президента Владимира Зеленского названы гражданами Израиля. В документе на сайте главы государства указаны лишь данные их израильских паспортов. По информации ТАСС, данные о гражданстве Украины у фигурантов громкого уголовного дела о коррупции отсутствуют.

В материале сказано, что указ о введении санкций против Миндича и Цукермана появился под номером 843. Предыдущий документ на сайте от 12 ноября имеет номер 841. По законодательству страны о защите данных не обнародуются указы о лишении гражданства, в связи с этим, возможно, и отсутствует документ под номером 842.

До этого Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и Цукермана. Согласно указу, они введены на три года, хотя обычно он вводит их сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Миндич, более известный как «кошелек» Владимира Зеленского, выехал с Украины в направлении Польши за 4,5 часа до обысков в его квартире. По словам источника, предприниматель пересек границу через КПП «Грушев» ночью 10 ноября в 02:09 по местному времени (03:09 мск) и сейчас находится в Израиле.