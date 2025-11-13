Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:35

В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт

В указе Зеленского о санкциях Миндич назван гражданином Израиля

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Украинские бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман в санкционном указе президента Владимира Зеленского названы гражданами Израиля. В документе на сайте главы государства указаны лишь данные их израильских паспортов. По информации ТАСС, данные о гражданстве Украины у фигурантов громкого уголовного дела о коррупции отсутствуют.

В материале сказано, что указ о введении санкций против Миндича и Цукермана появился под номером 843. Предыдущий документ на сайте от 12 ноября имеет номер 841. По законодательству страны о защите данных не обнародуются указы о лишении гражданства, в связи с этим, возможно, и отсутствует документ под номером 842.

До этого Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и Цукермана. Согласно указу, они введены на три года, хотя обычно он вводит их сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Миндич, более известный как «кошелек» Владимира Зеленского, выехал с Украины в направлении Польши за 4,5 часа до обысков в его квартире. По словам источника, предприниматель пересек границу через КПП «Грушев» ночью 10 ноября в 02:09 по местному времени (03:09 мск) и сейчас находится в Израиле.

предприниматели
Владимир Зеленский
санкции
Израиль
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.