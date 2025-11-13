На Украине привели одну странную деталь в деле «кошелька» Зеленского Миндич выехал с Украины за 4,5 часа до обысков по уголовному делу о коррупции

Бизнесмен Тимур Миндич, более известный как «кошелек» Владимира Зеленского, выехал с Украины в направлении Польши за 4,5 часа до обысков в его квартире, передает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, предприниматель пересек границу через КПП «Грушев» ночью 10 ноября в 02:09 по местному времени (03:09 мск).

В материале сказано, что на момент обысков бизнесмен уже был в Польше. По данным издания, двери квартиры друга президента были открыты настежь. По словам источника, это был знак демонстративной насмешки над обысками.

Уточняется, что Миндич и его главный финансист Александр Цукерман 29 октября улетали в Израиль. После этого друг Зеленского вернулся на Украину. Цукерман, который тоже проходит фигурантом по делу о коррупции в энергетике, остался в Израиле. Сейчас Миндич также находится в Израиле.

Ранее Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и Цукермана. Согласно указу на сайте главы государства, ограничения введены на три года, хотя обычно он вводит их сроком на 10 лет.