Зеленский открестился от своего «кошелька» и друга Зеленский ввел санкции против бизнесмена Миндича на три года

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении совладельца фирмы «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, проходящих фигурантами в нашумевшем уголовном деле о коррупции. Согласно указу на сайте главы государства, ограничения введены на три года, хотя обычно он вводит их сроком на 10 лет. Миндича называют другом и «кошельком» Зеленского, подразумевая, что тот помогал президенту выводить за рубеж коррупционные деньги.

До этого аналитик Золтан Кошкович пошутил, что западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять Зеленского подозрениями в коррупции. Лишь так можно оправдать главы государства в скандальном уголовном деле, объяснил он. По словам аналитика, также журналистам следует пообещать, что президент продолжит работать «так же хорошо».

Ранее стало известно, что расследование в отношении Миндича вызвало напряженность в высших эшелонах власти Украины. В частности, в окружении президента наблюдается всплеск панических настроений из-за вероятности аналогичного преследования.