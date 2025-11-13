Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:27

Зеленский открестился от своего «кошелька» и друга

Зеленский ввел санкции против бизнесмена Миндича на три года

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении совладельца фирмы «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, проходящих фигурантами в нашумевшем уголовном деле о коррупции. Согласно указу на сайте главы государства, ограничения введены на три года, хотя обычно он вводит их сроком на 10 лет. Миндича называют другом и «кошельком» Зеленского, подразумевая, что тот помогал президенту выводить за рубеж коррупционные деньги.

До этого аналитик Золтан Кошкович пошутил, что западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять Зеленского подозрениями в коррупции. Лишь так можно оправдать главы государства в скандальном уголовном деле, объяснил он. По словам аналитика, также журналистам следует пообещать, что президент продолжит работать «так же хорошо».

Ранее стало известно, что расследование в отношении Миндича вызвало напряженность в высших эшелонах власти Украины. В частности, в окружении президента наблюдается всплеск панических настроений из-за вероятности аналогичного преследования.

Украина
санкции
Владимир Зеленский
предприниматели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Два человека пострадали при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Сомнолог дала советы, как легко просыпаться в темное время года
В Кремле ответили, что ждет США в случае ядерных испытаний
В Кремле прокомментировали приостановку Украиной переговоров с Россией
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.