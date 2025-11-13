Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 15:26

Житель Калужской области получил 14 лет колонии за госизмену

В Калужской области суд приговорил 20-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за государственную измену и оправдание терроризма, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Обвиняемый передавал информацию представителю украинской спецслужбы и публиковал материалы, оправдывающие деятельность запрещенных организаций.

В суде установлено, что подсудимый в октябре 2023 года разместил в сети «Интернет» на одном из иностранных каналов под видеозаписью комментарий, содержащий высказывания, оправдывающие деятельность украинских националистических организаций, признанных террористическими и запрещенных в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему на три года заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете и администрированием сайтов.

Ранее Верховный суд Карелии приговорил россиянку к 14 годам лишения свободы за передачу госсекретов иностранному гражданину. Девушка была членом террористической группы. Она выступала против спецоперации на Украине, установила связь с сотрудником СБУ, передавала ему госсекреты и вовлекала других в терроризм.

