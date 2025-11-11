Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 17:07

Россиянку осудили за госизмену

В Карелии суд приговорил россиянку к 14 годам за разглашение гостайны иностранцу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Верховный суд Карелии вынес обвинительный приговор 20-летней Вере Игнатенко, жительнице Карелии и Санкт-Петербурга, признанной виновной в передаче государственной тайны иностранному гражданину, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ее приговорили к 14 годам лишения свободы.

Суд также запретил ей два года управлять веб-сайтами. В декабре 2024 года суд в Санкт-Петербурге вынес ей еще один приговор. Игнатенко обвиняли в попытке убийства бывшего мужа и в призывах к терроризму.

Установлено, что Игнатенко придерживается идеологии террористической организации, негативно относится к СВО на Украине, по своей воле пошла на контакт с сотрудником СБУ, предоставила ему доступ к государственной тайне и вовлекала других лиц в террористическую деятельность по его указаниям.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что осужденная организовала группу в мессенджере и взяла на себя роль ее администратора. В ней она распространяла материалы с призывами к подрывам зданий силовых структур.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области 27-летнего россиянина обвиняют в государственной измене за два перевода денег на счета, использовавшиеся для финансирования ВСУ. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

