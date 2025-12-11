Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 08:14

Почти полсотни беспилотников ВСУ атаковали Калужскую область

Шапша: средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ в Калужской области

Читайте нас в Дзен

Средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ в Калужской области, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные группы.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 40 БПЛА над территорией Калужской области, — написал Шапша.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что три украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию столицы. Один БПЛА был замечен над Москвой в 00:13 по местному времени. Еще два попытались атаковать столицу примерно через полчаса.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Основная часть атакующих дронов была нейтрализована над территорией Брянской области.

Россия
Калужская область
Владислав Шапша
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на рынке в Петербурге был потушен
Алексей Учитель вывел в свет внебрачную дочь от своей бывшей студентки
В Росавиации сделали важное заявление об аэропортах московского авиаузла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 декабря
Почти полсотни беспилотников ВСУ атаковали Калужскую область
Кабмин отказался ограничивать ввоз пальмового масла
Стало известно, кому и как может помочь увеличение налогового вычета
Юрист объяснила, как взыскать алименты с индивидуального предпринимателя
Депутат предложил выделять гранты на свадьбы в России
Непростые шпроты на праздник: гости попросят рецепт. Не выдавайте секрета!
Заминированные тылы, тактика «черного хода»: новости СВО на утро 11 декабря
Шойгу почтил советских летчиков, помогавших Лаосу в годы агрессии США
Появились неприятные для Макаревича детали его связанного с вином бизнеса
Число задержанных рейсов в Шереметьево увеличилось
Сафонов не позволил ПСЖ проиграть «Атлетику»
В Госдуме призвали запретить прогулки на лошадях в центре городов
В Трудовом кодексе появится основание для увольнения мигранта
«Институты загнивают»: Такер Карлсон дал оценку американской политике
Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком?
БПЛА не смог долететь до Москвы
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.