Почти полсотни беспилотников ВСУ атаковали Калужскую область

Средства ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ в Калужской области, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные группы.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 40 БПЛА над территорией Калужской области, — написал Шапша.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что три украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию столицы. Один БПЛА был замечен над Москвой в 00:13 по местному времени. Еще два попытались атаковать столицу примерно через полчаса.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Основная часть атакующих дронов была нейтрализована над территорией Брянской области.