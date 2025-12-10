Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 18:40

Калужская область попала под удар украинских БПЛА

Средства ПВО сбили три беспилотника над Обнинском в Калужской области

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Обнинску в Калужской области, написал в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три цели. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Силами ПВО сегодня вечером уничтожены еще три БПЛА над территорией города Обнинска. На месте работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны сообщило, что средства ПВО сбили над регионами России 21 украинский беспилотник за три часа. Из них 16 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, четыре — над территорией Калужской области и еще один — над Московской областью.

До этого силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА в воздушном пространстве нескольких российских регионов. Основная часть беспилотников перехвачена в Брянской и Московской областях.

