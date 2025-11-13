Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями Финансист Семов: технологии подделки лица и голоса в реальном времени реальны

Технология для подделки лица и голоса в реальном времени уже абсолютна реальна, заявил NEWS.ru председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов. Поэтому если поступает внезапный звонок по видеосвязи от малознакомого человека с просьбой о срочной помощи, лучше положить трубку и перезвонить ему на номер, отметил эксперт. Это необходимо, чтобы подтвердить личность звонящего.

Уже сейчас возможна генерация видео в реальном времени, когда на ваше лицо накладывается изображение другого человека. Голос тоже можно подделать. Если вам позвонил человек, с которым вы редко общаетесь по видео, и просит о чем-то срочном — положите трубку и перезвоните ему сами по известному вам номеру, чтобы убедиться, что это он, — сказал Семов.

Аналогичный алгоритм действий следует применять при звонках от якобы сотрудников банка или правоохранительных органов, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в мессенджерах участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний. Они рассылают сообщения с просьбой подтвердить персональные данные под предлогом различных проверок.

Злоумышленники используют полученную информацию для доступа к личным кабинетам на портале госуслуг. Также они могут завладеть сведениями о кредитной истории и трудовой деятельности граждан.