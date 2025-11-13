Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии

Ежегодная вакцинация от гриппа и пневмококка станет надежной защитой от тяжелых форм пневмонии, заявил «Радио 1» врач Андрей Осипов. Он уточнил, что для разных возрастных групп действует свой график прохождения этой процедуры.

От гриппа вакцинацию нужно делать ежегодно. Для того чтобы сформировался иммунитет, нужно две недели. И если люди заболевают после прививки, значит, не сформировался еще иммунитет, — пояснил Осипов.

Он призвал не откладывать вакцинацию, поскольку она сможет уберечь от потенциальной госпитализации и осложнений для здоровья. Пройти процедуру можно в поликлинике по месту прикрепления, напомнил врач.

Ранее Осипов предупредил, что респираторно-синцитиальный вирус может проникнуть в легочную ткань и вызвать пневмонию. Несмотря на определенные риски, по его мнению, РСВ не так опасен, как о нем пишут в Сети.