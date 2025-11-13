Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 14:11

Врач предупредил, к каким осложнениям может привести вирус РСВ

Врач Осипов: РСВ может проникнуть в ткань легких и вызвать пневмонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) может проникнуть в легочную ткань и вызвать пневмонию, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач России Андрей Осипов. Несмотря на определенные риски, по его мнению, РСВ не так опасен, как о нем пишут в Сети.

Каких-то особых опасностей вирус не представляет, если он не мутирует, а о его мутации может сказать только секвенирование — расшифровка. Мы, по крайней мере, тяжелых форм не видели. На мой взгляд, эта информация, которая сейчас проходит в соцсетях и в СМИ немного преувеличена, — высказался Осипов.

При этом врач предупредил, что РСВ поражает эпителий бронхов, альвеолы легких и проникает в мелкие бронхиолы. Вирус также вызывает воспаление в слизистой оболочке бронхов. В зону риска, по его словам, входят дети раннего возраста и пожилые люди.

Ранее депутат Госдумы, врач Бадма Башанкаев заявил, что РСВ хорошо знаком российским медикам. По его словам, в стране существует программа вакцинации детей от данной инфекции.

