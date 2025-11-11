«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ В Госдуме напомнили об успешной борьбе с РСВ при помощи вакцинации

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) хорошо знаком российским медикам, заявил корреспонденту NEWS.ru депутат Госдумы, врач Бадма Башанкаев. По его словам, в стране существует программа вакцинации детей от данной инфекции.

Мы о ней давно знаем, она носит тяжелый характер и очень часто встречается у детей. Тяжелые осложнения встречаются в младенчестве. <…> Мы в регионах начали новую систему [вакцинации от РСВ]. <…> В Москве точно 100% детей прививаются от этой инфекции, — подчеркнул Башанкаев.

Парламентарий уточнил, что информационная шумиха вокруг вируса на Западе связана с неправильным освещением болезни. На деле РСВ является стандартом вакцинации в большинстве регионов России, дополнил депутат.

Ранее сообщалось, что респираторно-синцитиальный вирус может вызывать заболевания, сравнимые по тяжести с гриппом и COVID-19. Один из авторов исследования, которое проводилось в рамках программы PREPARE, Иэн Ви отметил, что РСВ поражает от 5% до 10% пациентов, которые испытывают симптомы, похожие на грипп.