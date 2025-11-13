Одновременное появление информации в западных СМИ об опасениях из-за долговой устойчивости Украины свидетельствует о скоординированной акции, конечной целью которой является заставить команду украинского лидера Владимира Зеленского умерить собственные аппетиты, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. По его словам, Киев своими действиями и коррупцией начал отталкивать даже западных кураторов.

Если одновременно та или иная информация, о чем бы она ни говорила, появляется примерно в одинаковом свете в разных западных изданиях, это говорит о скоординированной акции. Ее цель — как минимум заставить Зеленского и его бригаду умерить свои аппетиты и выполнять те указания, которые ему даются. Власти Украины не понимают, что те, кто финансирует их деяния, тоже умеют считать деньги и не хотят выбрасывать их на ветер. Режим Зеленского своей невиданной коррупцией отталкивает тех, кто является его хозяевами, — высказался Климов.

Он отметил, что граждане США и европейских стран, в частности Франции и Германии, недовольны оплатой роскошной жизни украинского руководства за их счет. По словам члена СВОП, различные сообщения о коррупционной составляющей на Украине появляются, чтобы успокоить общество.

Во Франции, Германии, да и США растет недовольство избирателей-налогоплательщиков, которые вынуждены финансировать всю эту роскошь, все это безумие и весь этот пир во время чумы на Украине. Рейтинги руководителей европейских стран падают. Таким образом начинается информационный поход на коррупцию на Украине. Они пытаются не столько что-то сделать с Зеленским, сколько успокоить общество в своих странах. У них везде дефицитные бюджеты, везде проблемы с ростом экономики, — подытожил Климов.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что у ЕК есть сомнения относительно долговой устойчивости Украины. По его словам, в связи с этим предоставление обычных кредитов Киеву больше невозможно.