13 ноября 2025 в 14:12

«Американцы не простят»: экс-нардеп указал на фатальную ошибку Зеленского

Экс-нардеп Марков: США никогда не простят Зеленскому выбор в пользу Британии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

США никогда не простят президенту Украины Владимиру Зеленскому решение предпочесть сотрудничество с Британией, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, украинский политик нажил себе множество недоброжелателей из-за своей политической деятельности.

Поддержку Запада хорошо иметь, когда все страны поют в унисон. Как только интересы западных кураторов расходятся, надо делать выбор. Выбирая одну сторону, вторую ты тут же приобретаешь в качестве врага. Дурачок Зеленский сделал выбор. А может, не дурачок. Может, слава Богу, что Господь лишил его разума. Он выбрал британцев, европейцев. Американцы ему этого не простят. Поэтому посмотрим, доживет ли Зеленский со всей своей бандой до нового года, — высказался Марков.

Он выразил мнение, что мирное соглашение в конечном итоге будет достигнуто. По его мнению, компромисс по Украине будет найден, но не с нынешним президентом, поскольку, несмотря на все обещания, британская сторона не окажет ему поддержки.

Американцы не простят, что Зеленский решил их кинуть. Он со своими кураторами сам себя закапывает. Человек, который тонет, он же думает, что он выплывет, но это происходит не всегда. А эти потонут. И рано или поздно им придется ответить за все, что они сотворили с Украиной, — резюмировал Марков.

Ранее появилась информация, что коррупционный скандал, разразившийся на Украине, представляет серьезную угрозу для власти Зеленского. Эти события могут вызвать масштабный политический кризис в стране и подорвать доверие со стороны западных доноров.

