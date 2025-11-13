Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:51

Зеленскому предрекли политический кризис из-за нового скандала

Times: Зеленского ждет политический кризис из-за коррупционного скандала

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Коррупционный скандал на Украине создает серьезную угрозу для власти президента Владимира Зеленского, пишет The Times. В издании отметили, что последние события могут спровоцировать в стране масштабный политический кризис и подорвать доверие западных доноров.

Скандал стал бомбой замедленного действия для главы киевского режима. <...> Обвинения могут спровоцировать на Украине неконтролируемый политический кризис, — говорится в материале.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели 10 ноября операцию «Мидас», в ходе которой проводились обыски у совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, считающегося «кошельком» Зеленского, а также у бывшего министра энергетики и отстраненного министра юстиции Германа Галущенко. Сам Миндич сбежал с Украины и находится в Израиле.

Ранее в Politico сообщили, что украинские следователи могут провести обыски в Министерстве обороны в рамках антикоррупционного расследования. По информации издания, следствие сосредоточено на закупках вооружения, которые могли осуществляться по завышенным ценам.

Украина
Владимир Зеленский
коррупция
кризисы
