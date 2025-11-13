В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX

В России не планируется обязательный перенос всех домовых чатов в мессенджер MAX, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Она уточнила, что власти могут лишь высказать соответствующие пожелания в адрес управляющих компаний.

Во-первых, нет обязанности создавать домовые чаты. Во-вторых, нет обязанности создавать чаты в MAX. Я думаю, что Минстрой может высказать пожелание, при этом, скорее всего, не в адрес жителей, а в адрес управляющих компаний. Но никаких мер воздействия нет, — подчеркнула Разворотнева.

Она отметила, что жильцы многоквартирных домов, создающие домовые чаты в MAX, делают это по собственной инициативе. Парламентарий добавила, что люди просто выбирают наиболее удобные форматы общения и обращаются к сервисам, которыми пользуется большинство.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что домовой чат в MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года. По его словам, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp.