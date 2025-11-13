Названы реальные угрозы миру из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛ МЭА: санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛ угрожают стабильности мировых рынков

Новые западные санкции против российских компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ создают серьезные риски для стабильности мировых энергетических рынков, заявили эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в своем ноябрьском отчете. В нем указывается, что рестрикции уже приводят к операционным сбоям.

В качестве примеров МЭА приводит форс-мажор на иракском месторождении «Западная Курна-2» и инициативу Болгарии по национализации НПЗ в Бургасе, принадлежащего ЛУКОЙЛ. Также упоминаются риски для румынского НПЗ Petrotel. Эти события усиливают напряженность, особенно на рынках нефтепродуктов Восточной Европы.

Эксперты МЭА пока сохраняют прогноз по добыче нефти в России на уровне 9,3 млн баррелей в сутки, но отмечают значительные риски для перспектив. Окончательная оценка последствий будет возможна после появления подробностей о механизмах применения санкций и возможных путях их обхода.

Россия продемонстрировала способность быстро создавать новые нефтетранспортные компании <...>, дальнейшие действия экспорта российской нефти и нефтепродуктов будут определяться решениями основных покупателей о правоприменении и выборе поставщиков, — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии и Румынии начали искать юридические лазейки и пути для сохранения операционной деятельности нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих российским компаниям. При этом они могут передать НПЗ под контроль властей. Страны разрабатывают правовые механизмы для временного контроля над активами ЛУКОЙЛа, включая возможность полной национализации предприятий в Бургасе и Плоешти.