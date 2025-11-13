Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:38

Названы реальные угрозы миру из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛ

МЭА: санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛ угрожают стабильности мировых рынков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новые западные санкции против российских компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ создают серьезные риски для стабильности мировых энергетических рынков, заявили эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в своем ноябрьском отчете. В нем указывается, что рестрикции уже приводят к операционным сбоям.

В качестве примеров МЭА приводит форс-мажор на иракском месторождении «Западная Курна-2» и инициативу Болгарии по национализации НПЗ в Бургасе, принадлежащего ЛУКОЙЛ. Также упоминаются риски для румынского НПЗ Petrotel. Эти события усиливают напряженность, особенно на рынках нефтепродуктов Восточной Европы.

Эксперты МЭА пока сохраняют прогноз по добыче нефти в России на уровне 9,3 млн баррелей в сутки, но отмечают значительные риски для перспектив. Окончательная оценка последствий будет возможна после появления подробностей о механизмах применения санкций и возможных путях их обхода.

Россия продемонстрировала способность быстро создавать новые нефтетранспортные компании <...>, дальнейшие действия экспорта российской нефти и нефтепродуктов будут определяться решениями основных покупателей о правоприменении и выборе поставщиков, — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии и Румынии начали искать юридические лазейки и пути для сохранения операционной деятельности нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих российским компаниям. При этом они могут передать НПЗ под контроль властей. Страны разрабатывают правовые механизмы для временного контроля над активами ЛУКОЙЛа, включая возможность полной национализации предприятий в Бургасе и Плоешти.

Запад
санкции
Россия
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдат ВСУ рассказал про «чай с печеньем» после пленения
Родителям дали советы, как помочь ребенку избавиться от застенчивости
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.