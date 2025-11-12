Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Во второй половине XX века Вьетнам стал ареной борьбы капиталистического и коммунистического строев. В этой статье мы кратко расскажем про войну во Вьетнаме, рассмотрим предпосылки и причины конфликта, восстановим последовательность этапов войны и подведем итоги конфликта.

Годы войны во Вьетнаме

Вьетнамская война длилась 20 лет: с 1955 по 1975 год. Все это время страну раздирал конфликт двух политических партий, подпитываемый со стороны США, СССР и КНР. Противостояние унесло жизни около трех миллионов человек, среди которых были как военные, так и гражданские. Чтобы понять суть войны во Вьетнаме, необходимо знать ее предысторию.

Обратимся к истории: предпосылки войны во Вьетнаме

История войны во Вьетнаме берет отсчет в 1955 году, но конфликт назрел намного раньше. В первой половине XX века Вьетнам числился французской колонией, известной как Индокитай. Уже в то время на территории страны росло национальное самосознание, а вместе с ним поднимались антифранцузские настроения.

Во времена Второй мировой войны Индокитай был оккупирован японской армией. В 1945 году, после проигрыша Японии и ослабления правящей верхушки, в колонии вспыхнула Августовская революция. В ходе нее власть перешла в руки к Хо Ши Мину, отстаивающему идею независимости вьетнамцев. Под его руководством была создана Демократическая Республика Вьетнам.

Французы не смирились с поражением и начали открытый конфликт. Финансовую помощь им оказывали США. Американцы боялись «эффекта домино» в регионе — идеи, сформулированной Гарри Трумэном. Следуя теории президента, после победы во Вьетнаме коммунизм распространится на соседние страны, а дальше — на весь мир. Это, в свою очередь, станет угрозой целостности политического строя США.

Несмотря на спонсирование Штатов, Франция терпела одно поражение за другим. В итоге Запад пошел на уступки противникам. В 1954 году воюющие стороны подписали Женевское соглашение. Следуя договоренности, Индокитай разделился на четыре независимых государства:

Лаос;

Камбоджа;

Южный Вьетнам (монархия, управляемая императором Бао Даю);

Северный Вьетнам (коммунистическая республика с Хо Ши Мином на посту президента).

История войны во Вьетнаме Фото: imago stock&people/Global Look Press

Правительства Севера и Юга Вьетнама признавали друг друга нелегитимными. Это способствовало обострению внешнего конфликта. Обстановка внутри стран также была нестабильной. В 1955 году в Южном Вьетнаме провели референдум, по результатам которого монархия была отменена, а Бао Даю — свержен. Страна стала демократической республикой, на президентский пост заступил Нго Динь Зьем.

Запад рассчитывал на создание единого Вьетнама. Британское правительство предложило Зьему устроить новый референдум с целью слияния двух стран. Однако южновьетнамский президент отказался от переговоров с коммунистами. Противостояние Юга и Севера обострило территориальный вопрос, не решенный во времена борьбы с Францией — Первой Индокитайской войны.

Таким образом, 1955 год стал точкой отсчета войны во Вьетнаме. Конфликт, спровоцированный Женевским соглашением, сначала проводился на политической арене. В скором времени он перерос в открытое вооруженное противостояние.

Война во Вьетнаме: причины конфликта

Говоря о причинах войны во Вьетнаме, можно выделить следующие основания для конфликта:

острый территориальный вопрос;

взаимное непризнание властей Юга и Севера;

противостояние идеологии коммунизма и антикоммунизма;

вмешательство других стран.

Говоря про причины войны во Вьетнаме, нельзя не упомянуть жесткие реформы, проведенные Хо Ши Мином. Правительство Северного Вьетнама уничтожило помещичий класс и распределило его собственность между крестьянами. Это спровоцировало протесты и демонстрации внутри страны. Тем временем на Юге организовывались объединения коммунистов, выступающие против Нго Динь Зьема.

В 1959 году южновьетнамские коммунисты подняли восстание. А уже через год они объединились в организацию Вьетконг, выступающую против республиканского строя и правительства Зьема в частности. Вьетконг устроил ряд террористических акций как против проамериканских чиновников, так и против гражданских. Чтобы дать вьетконговцам отпор, в 1961 году Штаты ввели армию на территорию Южного Вьетнама. Тем временем Советский Союз оказывал поддержку Северу. Вьетнамская земля стала ареной «холодного» противостояния Штатов и СССР.

Война во Вьетнаме: причины конфликта Фото: imago stock&people/Global Look Press

В 1963 году США разочаровались в Нго Динь Зьеме и способствовали его свержению. Правление перешло в руки коалиции генералов, между которыми не было согласия. Это привело к ослаблению Южного Вьетнама. Воспользовавшись нестабильностью противника, вьетконговцы стали расширять подконтрольные территории на Юге.

Открытое противостояние Северного Вьетнама и США началось в августе 1964 года. На водной территории Севера произошло несколько столкновений пограничных вьетнамских катеров и американского боевого корабля «Мэддокс». Конфликт получил название «Тонкинский инцидент». Именно после него США при президентстве Линдона Джонсона устроили полномасштабное вторжение во Вьетнам.

Война во Вьетнаме: основные этапы и события

Кратко пересказывая историю войны во Вьетнаме, можно выделить несколько основных этапов противостояния. Первым из них стал период сбрасывания авиабомб, длившийся порядка трех лет. От американских бомбардировок пострадали не только Северный Вьетнам, но и Юг, а также Камбоджа и Лаос, через которые шла помощь вьетконговцам. Бомбардировка не имела успеха: северовьетнамские солдаты быстро приспособились к перемещению по подземным туннелям.

За авианалетами следовал период гербицидов. Вьетнамцы использовали джунгли и густые леса в качестве природного укрытия. Чтобы лишить врага преимущества, а также сократить число посевов и продовольствия, американцы распыляли над Вьетнамом ядохимикаты, приводящие к вымиранию растений.

Ни бомбардировки, ни яды не принесли нужных результатов. Тогда США решились на тактику истощения противника посредством точечных наземных атак: уничтожения солдат поодиночке, захвата небольших баз, групповых налетов на вертолетах. Результатом их действий стали многочисленные смерти среди мирных жителей.

В ответ на тактику врага вьетконговцы выбрали стратегию партизанской войны. Им удавалось удерживать преимущество благодаря умению ориентироваться в лесах. А американская агрессия только усиливала сплоченность коммунистов.

Основные события войны во Вьетнаме Фото: Consolidated Alfred Batungbacal/U.S._Army/Global Look Press

Тетское наступление — переломный этап войны

Одним из решающих событий войны во Вьетнаме стало Тетское наступление. Оно состоялось 30 января, в день, когда во Вьетнаме отмечают Новый год. Ежегодно в эту дату армии устраивали негласное перемирие. Но в 1968 году, воспользовавшись эффектом неожиданности, северяне устроили массовое наступление на Южный Вьетнам.

Вьетконговцы понесли огромные потери. Но они развеяли миф о собственной неспособности организовать широкомасштабную операцию. А общественность убедилась, что даже многотысячная американская армия не является непобедимой. Авторитет президента Джонсона упал. После Тетского наступления Север и Штаты начали переговоры о перемирии. Приблизить мир удалось после смерти Хо Ши Мина в 1969 году.

20 января 1969 на пост президента Штатов вступил Ричард Никсон. Помня о низких рейтингах предшественника, он отказался от цели одержать «полную победу любой ценой». Вместо этого Никсон задал курс на «деамериканизацию» Вьетнама. С июня 1969 по июль 1973 года войска США постепенно уходили с вьетнамских земель.

В январе 1973 года воюющие стороны подписали Парижское мирное соглашение. Следуя ему, враждующие армии обменялись пленными. Базы американцев на землях Южного Вьетнама подверглись уничтожению, а войска были выведены. Территориальный раскол между Севером и Югом сохранился.

Итоги войны во Вьетнаме

Война продолжилась и после «деамериканизации» Вьетнама. Армия Юга ослабла и была деморализована. Это дало северянам ощутимое преимущество. Постепенно все больше южных территорий отходило под власть коммунистов.

Широкомасштабное наступление северян началось в марте 1975 года. Оно продлилось два месяца, в течение которых северовьетнамские войска захватили большую часть Юга. Точка в противостоянии была поставлена 30 апреля 1975 года. В этот день в столице Южного Вьетнама, Сайгоне, было поднято знамя коммунистов.

Главным итогом войны во Вьетнаме стала победа коммунистической партии. По сей день она является единственной легальной партией в стране, получившей название Социалистическая Республика Вьетнам.

Количество погибших в войне во Вьетнаме насчитывает от одного до трех миллионов человек. Это число включает как военных, так и гражданских. Больше всего потерь понесло мирное население: следуя статистике, жертвами войны стали два миллиона вьетнамцев.

Итоги войны во Вьетнаме Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США после вьетнамской войны

США, потратившие во вьетнамской войне семьсот тридцать восемь миллиардов долларов, потерпели политическое поражение. Страна утратила былое влияние на Юго-Западе Азии. К причинам проигрыша Штатов относят:

низкий уровень армейской подготовки (на войну отправились преимущественно юные срочники);

тяжелые природные условия Вьетнама (сезон дождей, лесные и джунглевые заросли);

мощная поддержка Северного Вьетнама, оказываемая СССР и Китаем.

Американское общество было деморализовано. Раскол в Штатах начался еще до 1973 года. Выступая против войны во Вьетнаме, молодые люди, в частности коммуны хиппи, устраивали массовые протесты. В 1967 году порядка пятидесяти тысяч человек отправились в «поход на Пентагон» с требованием прекратить войну.

Одновременно с этим война спровоцировала массовый отток молодых людей из страны. Более 125 тысяч юношей призывного возраста иммигрировали в Канаду. Антивоенные идеи укреплялись в обществе и способствовали падению авторитета правительства.

Проблема обострилась по окончании конфликта. После войны Штаты наполнились тысячами ветеранов, страдающих от депрессии, вспышек агрессии и даже галлюцинаций. Им был диагностирован «военный синдром», сегодня известный как посттравматическое стрессовое расстройство.

Миллионы авиабомб и гербициды: как жил Вьетнам во время войны

Война нанесла вьетнамцам непоправимый ущерб. Известно о многочисленных военных преступлениях, совершенных в годы войны во Вьетнаме. Среди них — массовые убийства в Бьенхоа, Сонгми, Хюэ и других городах и деревнях, а также изнасилования (инцидент на высоте 192) и пытки.

Земли Вьетнама пострадали от пятнадцати миллионов тонн авиабомб. Многие из снарядов увязли в почве и не разрывались десятилетиями. Они становятся причиной смерти вьетнамцев и по сей день.

Говоря про войну во Вьетнаме, нельзя не сказать о вреде, нанесенном экосистеме Вьетнама. В ходе экоцида американцы распылили над страной около семидесяти двух миллионов тонн гербицидов. Ядохимикаты способствовали не только вымиранию флоры, но и рождению целого поколения детей с многочисленными мутациями. А наземная техника разрушила многочисленные ирригационные сооружения и дамбы.

Вьетнамская война Фото: Werner Schulze/dpa-Zentralbild/Global Look Press

СССР и другие страны во времена вьетнамской войны

Вьетнамскую войну часто называют «горячей точкой холодной войны». На территории Вьетнама развернулось противостояние коммунизма и антикоммунизма. В конфликт было вовлечено более десяти стран. Основная борьба шла между капиталистическими Штатами и странами коммунизма — СССР и Китаем.

Советский союз выступал на стороне Северного Вьетнама. Он поставлял Северу медикаменты, боевую технику и оружие. Советские летчики принимали непосредственное участие в воздушных атаках. Во Вьетнаме сражались одиннадцать тысяч военных из СССР: шесть с половиной тысяч офицеров и генералов и четыре с половиной — солдат.

Мощную поддержку Северному Вьетнаму предоставил Китай. Мао Цзэдун отправил на войну во Вьетнаме триста двадцать тысяч солдат. Вместе с ними на фронт поехали подразделения инженеров, отвечающие за транспортировку припасов и снарядов, настройку зенитных батарей и восстановление поврежденных дорог. Следуя официальной китайской статистике, КРН потратили на вьетнамскую войну двадцать миллиардов долларов.

На стороне Северного Вьетнама выступили и другие коммунистические государства:

Они обеспечили стране экономическую поддержку и регулярные поставки военной техники. Восточная Германия наравне с СССР способствовала созданию северовьетнамского разведывательного аппарата. КНДР отправила вьетнамским коммунистам эскадрилью истребителей и отряд северокорейских летчиков.

На стороне Южного Вьетнама, помимо Штатов, выступили Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Тайвань, Австралия и Новая Зеландия. Они участвовали в атаках на коммунистические авиабазы, формировали добровольческие полки и направляли во Вьетнам наземные войска. Так, за все время войны во Вьетнаме сражались триста двадцать тысяч южнокорейских солдат.

Некоторые исследователи называют вьетнамский конфликт «первым актом» в несостоявшейся полномасштабной войне между СССР и США. Как бы то ни было, эта война не поставила точку в кровавом противостоянии. За ней следовали Вторая Индокитайская война и другие конфликты. Война во Вьетнаме стала очередной вереницей преступлений против человечества, которые привели к бессмысленным неисчислимым жертвам.