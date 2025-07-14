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14 июля 2025 в 06:30

Вьетнамский кофе с облаком яичного крема! Вкусняшка для лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вьетнамский кофе с облаком яичного крема! Вкуснейший напиток для лета! Освежающий кофе из Вьетнама с воздушным яичным кремом — это необычный десертный напиток, который покорит любителей сладкого. Густая пенка из желтков и сгущенки идеально сочетается с крепким эспрессо и холодным молоком — для жаркого лета самое то.

Ингредиенты

  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Сгущённое молоко — 1 ст. ложка
  • Сахар — 1 ч. ложка
  • Ванильный экстракт — 2--3 капли
  • Молоко — 160 мл
  • Эспрессо — 30 мл
  • Лёд — по вкусу
  • Какао-порошок — для украшения

Приготовление

  1. Взбейте желтки со сгущёнкой, сахаром и ванилью капучинатором до пышной пены. Наполните бокал кубиками льда, влейте заранее охлаждённое молоко и свежеприготовленный эспрессо. Аккуратно выложите взбитую яичную пену сверху.
  2. Перед подачей слегка припудрите напиток какао-порошком через ситечко или украсьте тёртым шоколадом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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