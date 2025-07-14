Вьетнамский кофе с облаком яичного крема! Вкусняшка для лета

Вьетнамский кофе с облаком яичного крема! Вкуснейший напиток для лета! Освежающий кофе из Вьетнама с воздушным яичным кремом — это необычный десертный напиток, который покорит любителей сладкого. Густая пенка из желтков и сгущенки идеально сочетается с крепким эспрессо и холодным молоком — для жаркого лета самое то.
Ингредиенты
- Яичные желтки — 2 шт.
- Сгущённое молоко — 1 ст. ложка
- Сахар — 1 ч. ложка
- Ванильный экстракт — 2--3 капли
- Молоко — 160 мл
- Эспрессо — 30 мл
- Лёд — по вкусу
- Какао-порошок — для украшения
Приготовление
- Взбейте желтки со сгущёнкой, сахаром и ванилью капучинатором до пышной пены. Наполните бокал кубиками льда, влейте заранее охлаждённое молоко и свежеприготовленный эспрессо. Аккуратно выложите взбитую яичную пену сверху.
- Перед подачей слегка припудрите напиток какао-порошком через ситечко или украсьте тёртым шоколадом.
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