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10 июля 2025 в 08:00

Модный кофе дома! Готовим латте с мороженым и печеньем не хуже, чем в кафе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Модный кофе дома! Готовим латте с мороженым не хуже, чем в кафе! Если не хотите переплачивать, этот освежающий напиток можно легко приготовить и дома. Вкусный кофе с нежной пеной, сливочное мороженое и хрустящее печенье создают неповторимый аромат и текстуру. Такой латте станет отличным способом поднять настроение и насладиться любимым вкусом в любое время.

Ингредиенты

  • Кофе растворимый — 2 ч. л. или вареный 100 мл
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Мороженое (кроме шоколадного) — 1 шт.
  • Кипяток — 100 мл
  • Лёд — по вкусу
  • Печенье, сливки — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте кофе с сахаром и 2 ст. л. кипятка, взбейте миксером или капучинатором до пышной пены, залейте оставшимся кипятком. Туда же выложите мороженое и немного перемешайте.
  2. Добавьте лёд и аккуратно перемешайте. Добавьте сливки и измельченное печенье.

Этот напиток получается ароматным, освежающим и с насыщенным вкусом — идеальный домашний кофе для любого дня.

Ранее мы готовили глясе, миндальный раф и не только! Идеальное утро и кофе как в кафе.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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