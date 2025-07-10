Модный кофе дома! Готовим латте с мороженым и печеньем не хуже, чем в кафе

Модный кофе дома! Готовим латте с мороженым и печеньем не хуже, чем в кафе

Модный кофе дома! Готовим латте с мороженым не хуже, чем в кафе! Если не хотите переплачивать, этот освежающий напиток можно легко приготовить и дома. Вкусный кофе с нежной пеной, сливочное мороженое и хрустящее печенье создают неповторимый аромат и текстуру. Такой латте станет отличным способом поднять настроение и насладиться любимым вкусом в любое время.

Ингредиенты

Кофе растворимый — 2 ч. л. или вареный 100 мл

Сахар — 2 ч. л.

Мороженое (кроме шоколадного) — 1 шт.

Кипяток — 100 мл

Лёд — по вкусу

Печенье, сливки — по вкусу

Приготовление

Смешайте кофе с сахаром и 2 ст. л. кипятка, взбейте миксером или капучинатором до пышной пены, залейте оставшимся кипятком. Туда же выложите мороженое и немного перемешайте. Добавьте лёд и аккуратно перемешайте. Добавьте сливки и измельченное печенье.

Этот напиток получается ароматным, освежающим и с насыщенным вкусом — идеальный домашний кофе для любого дня.

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