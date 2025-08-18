США ответили, станут ли американские войска гарантией безопасности Украины

Гарантии безопасности для Киева не связаны с отправкой американских войск на Украину, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в то же время понятно, что Украина и европейские страны хотели бы какого-то участия Соединенных Штатов.

В конечном счете это предстоит решать президенту [США Дональду] Трампу. Во многом речь может идти о командовании и координации. Совсем не обязательно, чтобы это были американские войска, — отметил Уитакер.

Ранее западные СМИ писали, что Трамп не рассматривает вопрос введения американских войск на Украину. По информации источников, этот вопрос не поднимался во время обсуждения с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Украины.

Ранее сообщалось, что Белый дом не рассматривает членство в НАТО в качестве гарантии безопасности для Украины, что идет вразрез с совместным заявлением европейских лидеров. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что готов помочь в предоставлении Украине гарантий безопасности, но с условием, что они не будут связаны с вхождением в Альянс.