Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:31

США ответили, станут ли американские войска гарантией безопасности Украины

Постпред Уитакер: гарантии безопасности Украине не связаны с отправкой войск США

Мэттью Уитакер Мэттью Уитакер Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Гарантии безопасности для Киева не связаны с отправкой американских войск на Украину, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в то же время понятно, что Украина и европейские страны хотели бы какого-то участия Соединенных Штатов.

В конечном счете это предстоит решать президенту [США Дональду] Трампу. Во многом речь может идти о командовании и координации. Совсем не обязательно, чтобы это были американские войска, — отметил Уитакер.

Ранее западные СМИ писали, что Трамп не рассматривает вопрос введения американских войск на Украину. По информации источников, этот вопрос не поднимался во время обсуждения с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Украины.

Ранее сообщалось, что Белый дом не рассматривает членство в НАТО в качестве гарантии безопасности для Украины, что идет вразрез с совместным заявлением европейских лидеров. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что готов помочь в предоставлении Украине гарантий безопасности, но с условием, что они не будут связаны с вхождением в Альянс.

США
постпреды
гарантии безопасности
Украина
американские военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ход Путина, Трамп сорвался, новый удар по мигрантам: что дальше
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.