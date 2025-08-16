Трамп ответил, стоит ли ждать американские войска на Украине NBC News: Трамп не рассматривает введение американских войск на Украину

Президент США Дональд Трамп не рассматривает вопрос введения американских войск на Украину, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По его данным, этот вопрос не поднимался во время обсуждения с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Украины.

Обсуждались европейские и американские гарантии безопасности, <…> [Трамп] не обсуждал и не рассматривал вопрос о размещении американских войск на местах, — говорится в материале.

До этого высокопоставленные украинские чиновники заявили, что позиция Трампа после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске равносильна предательству. Новую точку зрения главы Белого дома на урегулирование конфликта на Украине они назвали «ударом в спину».

Ранее сообщалось, что Белый дом не рассматривает членство в НАТО в качестве гарантии безопасности для Украины, что идет вразрез с совместным заявлением европейских лидеров. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что готов помочь в предоставлении Украине гарантий безопасности, но с условием, что они не будут связаны с вхождением в Альянс. По информации источников, американский лидер подчеркнул, что такой исход устроил бы Россию.