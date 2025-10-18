Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 23:03

Сирия намерена пересмотреть прежние соглашения с Россией

Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сирия ведет переговоры с Россией о пересмотре ранее достигнутых двусторонних соглашений, заявил министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al Ekhbariya. По словам главы дипломатического ведомства, новые договоренности пока не достигнуты, а основным предметом обсуждения является пересмотр существующих соглашений.

На данный момент нет соглашений. Мы пока не достигли соглашений. Основной пункт любого диалога с российской стороной – пересмотр прежних соглашений, — сказал аш-Шибани.

Министр подчеркнул, что вопрос о российских военных базах на территории Сирии остается частью текущих переговоров между Дамаском и Москвой. Диалог продолжается в рамках стратегического партнерства двух стран.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры длительностью более 2,5 часа с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Встреча состоялась в Москве. Контакт стал первой очной встречей российского главы и нового лидера Сирии.

Поле этого заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание, что Россия в интересах сирийского народа поддерживает отношения с временным президентом страны. Политолог подчеркнул, что центральной темой переговоров сирийского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным стало будущее военных объектов РФ в Тартусе и Хмеймиме.

