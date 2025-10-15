Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 19:12

Переговоры Путина и аш-Шараа продлились более двух часов

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа провели переговоры длительностью более 2,5 часа, передает РИА Новости. Отмечается, что встреча лидеров состоялась в Москве.

В агентстве уточнили, что стороны завершили переговоры. Контакт стал первой очной встречей аш-Шараа и Путина.

Ранее Путин заявил, что рад видеть аш-Шараа в Москве. Более 80 лет Москва поддерживает дипломатические связи с Дамаском, причем они были установлены в самые трудные для России и для Советского Союза времена — в 1944 году, подчеркнул президент.

До этого аш-Шараа поблагодарил российского лидера за прием и назвал этот визит серьезным. Он отметил, что Россию и Сирию действительно связывают исторические узы. По его словам, многими достижениями арабская страна обязана именно РФ.

Перед встречей представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа обсудят российские базы на территории арабской республики. Речь идет о пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус и авиабазе Хмеймим.

Владимир Путин
Ахмед аш-Шараа
переговоры
Москва
