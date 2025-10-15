Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 октября 2025 в 14:42

Временный президент Сирии напомнил об исторических узах с Россией

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Ministerio De Asuntos Exteriores/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россию и Сирию связывают исторические узы, заявил временный президент арабской страны Ахмед аш-Шараа на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Иностранный политик приехал с официальным визитом в Москву, сообщается на сайте Кремля.

У [наших стран есть] действительно длительные исторические узы, которые связывают Россию и Сирию. Сегодня мы живем в новое время для Сирии, мы также знакомим эту новую Сирию с миром, и мир знакомится с новой Сирией, — подчеркнул аш-Шараа.

Временный президент Сирии отметил, что многими достижениями арабская страна обязана России. Стороны связывает серьезное сотрудничество, добавил новый глава государства.

Ранее Путин заявил, что отношения между Сирией и Россией всегда носили дружеский характер. Он напомнил, что дипломатические отношения между странами были заключены более 80 лет назад.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа обсудят российские базы на территории арабской республики. Речь идет о пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус и авиабазе Хмеймим.

Владимир Путин
Сирия
Ахмед аш-Шараа
переговоры
