Временный президент Сирии напомнил об исторических узах с Россией

Россию и Сирию связывают исторические узы, заявил временный президент арабской страны Ахмед аш-Шараа на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Иностранный политик приехал с официальным визитом в Москву, сообщается на сайте Кремля.

У [наших стран есть] действительно длительные исторические узы, которые связывают Россию и Сирию. Сегодня мы живем в новое время для Сирии, мы также знакомим эту новую Сирию с миром, и мир знакомится с новой Сирией, — подчеркнул аш-Шараа.

Временный президент Сирии отметил, что многими достижениями арабская страна обязана России. Стороны связывает серьезное сотрудничество, добавил новый глава государства.

Ранее Путин заявил, что отношения между Сирией и Россией всегда носили дружеский характер. Он напомнил, что дипломатические отношения между странами были заключены более 80 лет назад.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа обсудят российские базы на территории арабской республики. Речь идет о пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус и авиабазе Хмеймим.