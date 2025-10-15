Путин раскрыл суть отношений между Россией и Сирией Путин: отношения между Сирией и Россией всегда носили дружеский характер

Россия всегда поддерживала дружеские и крепкие отношения с Сирией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой арабской республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Он напомнил, что дипломатические отношения между странами были заключены более 80 лет назад, передает пресс-служба Кремля.

Между нашими странами за многие десятилетия сложились особые отношения. Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи <…> За это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер. У России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей внешнеполитической конъектурой, или с особыми интересами, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что Сирия сейчас переживает непростые времена. Однако прошедшие 5 октября парламентские выборы укрепят связи и взаимодействие между всеми политическими силами республики, выразил уверенность российский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа обсудят российские базы на территории арабской республики. Речь идет о пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус и авиабазе Хмеймим.