В Кремле раскрыли, о чем точно поговорят Путин и президент Сирии

Президенты РФ и Сирии Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа обсудят российские базы на территории арабской республики, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Речь идет о пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус и авиабазе Хмеймим, передает ТАСС.

Очевидно, что так или иначе [тема] будет затрагиваться в ходе беседы, — сказал Песков.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин сегодня, 15 октября, проведет переговоры с Ахмедом аш-Шараа. Отмечается, что президент Сирийской Арабской Республики отправился в Москву в рамках рабочего визита.

До этого стало известно, что аш-Шараа планирует обсудить с российским лидером актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества. В рамках программы пребывания в Москве также запланирована встреча с представителями сирийской диаспоры, проживающей в России.

До этого аш-Шараа посетил Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Уточняется, что это первый визит главы сирийского государства в Соединенные Штаты с 1967 года.