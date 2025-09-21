Сирийский президент посетил США впервые за 58 лет Аш-Шараа стал первым президентом Сирии, посетившим США за последние 58 лет

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал Syria TV. Это первый визит главы государства в США с 1967 года.

По информации канала, аш-Шараа сопровождают четыре министра. Визит может стать шагом к восстановлению дипломатических отношений между Сирией и США, включая возможность официального открытия посольства ближневосточной страны в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Белый дом планирует организовать двусторонние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и аш-Шараа, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также он может провести первую за свой второй срок встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Однако точные даты этих возможных встреч пока не установлены.

В посольстве Сирии в РФ между тем сообщили, что представители страны приедут в Москву для участия в первом российско-арабском саммите, который пройдет 15 октября. Делегацию ближневосточной страны возглавит аш-Шараа.