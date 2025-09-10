Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 14:48

Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит

Делегация Сирии приедет в Москву на российско-арабский саммит

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Ministerio De Asuntos Exteriores/Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегация Сирии во главе с президентом страны Ахмедом аш-Шараа приедет в Москву для участия в первом российско-арабском саммите, сообщили ТАСС в посольстве республики в РФ. Мероприятие пройдет 15 октября.

Сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите, — говорится в сообщении.

Ранее в Дамаск прибыла высокопоставленная российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком. Представителей из РФ встретил руководитель администрации сирийского президента Махер аш-Шараа. В российскую делегацию вошли министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

До этого сообщалось, что Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств. До этого президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу для участия в российско-арабском саммите.

Сирия
Россия
саммиты
арабские страны
Москва
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

